Reconocimiento a la labor solidaria: la Comisaría 12 entregó una placa a integrantes de la Iglesia Evangélica El Faro

La Policía de El Bolsón destacó el acompañamiento espiritual y social que el grupo de capellanes brinda desde hace meses a personas privadas de la libertad, colaborando con su contención y reinserción.





La Comisaría 12 de El Bolsón entregó este viernes por la mañana un reconocimiento especial a un grupo de capellanes de la Iglesia Evangélica El Faro, en agradecimiento por la tarea comunitaria que vienen desarrollando dentro de la unidad policial.





Según explicó la segunda jefa de la dependencia, Gabriela Campillay, la entrega se realizó a las 10.30 y tuvo como objetivo poner en valor “la contención, el apoyo espiritual y el acompañamiento social que el grupo brinda desde hace varios meses a las personas privadas de la libertad”.









Los capellanes trabajan de forma permanente con los detenidos, ofreciendo asistencia emocional, visitas, acompañamiento para la reinserción social y colaborando con necesidades básicas como ropa y alimentos. Además, aportaron a la mejora de las condiciones edilicias de los calabozos mediante tareas de pintura.





“Realizan una tarea comunitaria muy importante, por eso quisimos hacer este reconocimiento destacado”, señaló Campillay al finalizar el acto.





La placa entregada simboliza el agradecimiento institucional por un trabajo silencioso pero fundamental, que apunta a brindar dignidad y oportunidades a quienes atraviesan situaciones de encierro.