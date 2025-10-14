Grupo Amanecer Tropical presenta su nuevo corte de difusión: “No puedo”





El grupo Amanecer Tropical, integrado por Lucas y Fabián González, junto a músicos del reconocido conjunto La Cumbre de El Bolsón, comparte con el público su más reciente corte de difusión titulado “No puedo”.





En esta propuesta musical, la voz principal está a cargo de Rivera, quien también interpreta la guitarra, aportando un sello íntimo y emotivo al tema.









La animación y el wiro están a cargo de Fabián González, mientras que en teclado participa Miguel Jara y en percusión, Cheo Jara, logrando una fusión armónica que mantiene viva la esencia del folclore regional.





Además, el grupo cuenta con la destacada participación de Yaneli como primera voz en otros temas, sumando frescura y calidez al repertorio de la banda.













Con este nuevo material, Amanecer Tropical reafirma su compromiso con la música popular y con la identidad artística de la comarca andina, ofreciendo a su público una melodía cargada de sentimiento y raíces.