Desbaratan laboratorio de drogas sintéticas en El Bolsón: la producción se distribuía hacia la costa chubutense





Una pareja de El Bolsón fue imputada por producción y distribución de drogas de diseño y marihuana. El operativo “Sueño Ácido”, coordinado entre la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia y la División Drogas de la Comarca Andina, reveló una red artesanal que abastecía a la región costera del Chubut.





Una investigación iniciada el pasado 24 de julio derivó en un importante operativo antidrogas que puso al descubierto la existencia de un centro de producción y acopio de drogas sintéticas en El Bolsón. La pesquisa comenzó luego de la detención de un hombre en pleno centro de Comodoro Rivadavia, sorprendido tras robar 540 gramos de marihuana del interior de un vehículo. El origen del estupefaciente condujo a los investigadores hasta la localidad rionegrina.





Durante tres meses, los agentes de la División Drogas de la Comarca Andina, en conjunto con la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, realizaron tareas de seguimiento y vigilancia que permitieron identificar a los responsables: una pareja con domicilio en El Bolsón.





Según la investigación, los sospechosos operaban desde dos viviendas: una ubicada en Mallín Ahogado, donde presuntamente se elaboraban las sustancias, y otra en el casco urbano, destinada al acopio y la distribución hacia distintas ciudades del Chubut.





El jueves 16 de octubre, durante los allanamientos simultáneos, la Policía secuestró 41 troqueles de LSD, pastillas de éxtasis, ketamina, goteros con LSD líquido, MDMA, plantas de cannabis, hongos alucinógenos, balanzas de precisión, bolsas termoselladas y máquinas de envasado al vacío.





La causa, denominada “Sueño Ácido”, se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, que investiga una red de producción artesanal de drogas sintéticas y psicodélicas con destino comercial fuera de la provincia de Río Negro.