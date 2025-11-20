Agredieron al conductor del camión de agua en Loma del Medio y piden acompañamiento policial



Un chofer de la empresa tercerizada que abastece de agua potable al barrio Loma del Medio fue agredido este miércoles al mediodía por un vecino que reclamaba mayor cantidad del recurso. El hecho motivó una denuncia policial y el inicio de una causa por lesiones. Foto de archivoUn chofer de la empresa tercerizada que abastece de agua potable al barrio Loma del Medio fue agredido este miércoles al mediodía por un vecino que reclamaba mayor cantidad del recurso. El hecho motivó una denuncia policial y el inicio de una causa por lesiones.





El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles del episodio y confirmó que, debido a las heridas sufridas, el trabajador debió interrumpir el servicio.





La agresión y la denuncia





Según relató Escobar, la denuncia ingresó a la comisaría a las 18:45, cuando el conductor informó haber sido agredido mientras realizaba la entrega habitual del servicio.

“Siendo aproximadamente las 12, el chofer estaba dejando agua en un domicilio del barrio. El propietario, disconforme con la cantidad suministrada, lo golpeó con un puño en el rostro”, explicó el subcomisario.





El trabajador fue examinado en el hospital local, donde el médico de turno constató lesiones leves, con un tiempo estimado de dos a tres días de recuperación. La Fiscalía ya fue notificada y se inició una causa por lesiones.





Impacto en el servicio y pedido de resguardo





Debido a la agresión, el conductor debió abandonar la tarea para recibir la atención médica correspondiente. Esto implica que durante los próximos días podría verse afectado el abastecimiento de agua en Loma del Medio.





El chofer también solicitó que, ante la tensión generada, se evalúe la presencia policial durante las entregas.

“Si el municipio requiere acompañamiento hasta que la situación se calme, estaremos colaborando”, aseguró Escobar.





El denunciante indicó además que no se trataba del primer incidente con el mismo vecino, ya que habían ocurrido inconvenientes previos.





Otra intervención: un conductor demorado en la Ruta 40





En otro hecho registrado durante la madrugada, a las 02:40, personal policial que realizaba recorridas prevencionales en Ruta 40 se identificó a un conductor que intentó darse a la fuga al advertir la presencia del patrullero.

El hombre, que se desplazaba en un Chevrolet Corsa, presentaba aliento etílico y se negó a realizar el control de alcoholemia, por lo que fue demorado por contravención, según lo establecido por la ley 125.92.





“No se puso agresivo, pero al presentar signos evidentes de alcohol y negarse al control, corresponde la demora”, precisó Escobar.