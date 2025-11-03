Comenzó el Curso de Comunicación orientada a Turismo

Con la participación de unas 20 personas, inició el curso gratuito que busca acercar herramientas a emprendedores de la localidad que desean desarrollar sus redes sociales y optimizar la interacción con posibles clientes.





Orientado a prestadores e informantes turísticos, emprendedores, estudiantes y profesionales de diferentes ámbitos, el objetivo es capacitarse en el uso apropiado de redes sociales y la creación de contenidos, apuntando a fomentar la creatividad, iniciar o continuar proyectos propios.









La capacitación está dividida en diferentes módulos: redacción y comunicación, introducción a las redes sociales y diseño y realización.





Las actividades se desarrollarán en ocho clases con actividades teóricas y prácticas que buscarán fortalecer emprendimientos locales.