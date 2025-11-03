Presupresión para el combate





El SPLIF finaliza las actividades estacionales de presupresión o preparación para el combate que van desde el equipamiento en la central hasta la puesta de insumos en terreno. Para ello se realizaron relevamientos de actualización para constatar el estado actual de los recursos (reservorios, tanques, equipos de autoprotección de viviendas, distribuidos a lo largo de las 400 mil hectáreas de jurisdicción. Los recorridos permiten además verificar el estado de caminos, vados y pasarelas, así como el nivel de llenado de las reservas de agua.





Dentro del plan preventivo de áreas de interfase y en conjunto con el aporte de maquinaria del DPA, se están realizando nuevos reservorios de agua en territorio, en áreas prioritarias. También se incrementará la presencia de cámaras y equipos vhf para una detección y comunicación rápida de columnas de humo y se está a la espera de dos nuevas estaciones que amplían nuestra red de estaciones meteorológicas, necesarias para el cálculo del índice meteorológico de peligrosidad de incendio.

Además, se realiza el mantenimiento del parque automotor y equipamiento de combate de cara a la temporada de incendios.





También se realizaron reuniones con las juntas vecinales y sus principales representantes para garantizar la comunicación fluida antes de la época de incendios

Ya inició la comunicación diaria del índice de peligrosidad de incendios forestales que en este momento es ALTO.





Fortalecemos el trabajo para ser una comunidad mejor preparada ante los incendios forestales.

Ante cualquier columna de humo llamá pronto al 103