Bomberos intervinieron en un incidente vial en el barrio Luján

El hecho ocurrió el sábado cerca del mediodía en avenida Argentina. Una persona debió ser trasladada al hospital local. Piden extremar precauciones al conducir por calles de ripio.









Personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón debió intervenir este sábado cerca de las 11 de la mañana a raíz de un incidente vial ocurrido sobre la avenida Argentina, en el barrio Luján.

En diálogo con Noticias del Bolsón, el jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro, explicó que el alerta se recibió a través de un llamado telefónico que informaba sobre una colisión entre un Volkswagen Up y una camioneta.





Navarro señaló que, si bien no se registraron heridos de gravedad, una de las personas involucradas fue derivada al Hospital de Área de El Bolsón para su atención. Además, aclaró que no fue necesario realizar maniobras de rescate vehicular, aunque se procedió a asegurar los rodados, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.









El jefe bomberil aprovechó para llamar a la precaución al momento de conducir, especialmente en calles de ripio, donde el polvo en suspensión puede reducir notablemente la visibilidad y aumentar el riesgo de incidentes. “Muchas veces no se ve con claridad lo que viene de frente, y eso genera dificultades adicionales en el tránsito”, advirtió.





En el lugar también trabajó personal policial de Río Negro y equipo sanitario del hospital local. Según las primeras hipótesis, los vehículos involucrados habrían circulado en sentido contrario, aunque la dinámica del incidente aún se encuentra en investigación.