Weretilneck anunció las primeras licitaciones de obras financiadas por CAF, entre ellas figura una anhelada obra para El Bolsón.

“Son las dos primeras obras que ponemos en marcha con financiamiento de la CAF y marcan el comienzo de una etapa que va a transformar la infraestructura básica de muchas ciudades de Río Negro”, expresó Weretilneck, destacando la planificación provincial y el impacto directo de estos proyectos en la calidad de vida de las familias rionegrinas.





En El Bolsón, el nuevo sistema de desagües cloacales constituye una obra fundamental para ampliar la cobertura del servicio. El proyecto contempla la construcción de nuevas redes domiciliarias y colectores principales, una estación elevadora sobre la margen derecha, la ampliación de la planta de tratamiento bajo el sistema de lodos activados y una nueva planta de compostaje para el tratamiento final de los lodos.

La inversión total asciende a $22.706 millones y el plazo de ejecución será de 36 meses, que incluyen 12 meses de operación y mantenimiento conjunto con ARSA. El sistema está diseñado para atender una población futura de más de 63.000 habitantes al horizonte de diseño de 20 años.





En tanto, en Dina Huapi se licitará el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, con el objetivo de asegurar la provisión y confiabilidad del servicio desde el Lago Nahuel Huapi. Las obras incluyen la instalación de bombas sobre trineos para la captación, la construcción de un nuevo centro de distribución con planta filtradora, cisternas de 1.000 y 500 metros cúbicos, acueductos de interconexión, alimentación a red y un grupo presurizador para garantizar presión uniforme en toda la localidad.





En este caso, la inversión será de $4.758 millones y el plazo de obra de 18 meses, beneficiando a más de 18.000 habitantes.





Los actos se desarrollarán el martes 3 de diciembre a las 10 en El Bolsón y el miércoles 4 de diciembre a las 10 en Dina Huapi, marcando el inicio de un paquete de obras estructurales que beneficiará a distintas localidades rionegrinas.

