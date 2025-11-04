Comunicado presupuesto 2026 de la municipalidad de El Bolsón



El concejo deliberante informa a la comunidad que, ante la elevación del proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la municipalidad período 2026 de parte del poder ejecutivo municipal y conforme a los artículos 12° y 55° inciso i de la carta orgánica municipal, se pone a disposición copia de dicho proyecto.

Esta disponible en mesa de entradas del concejo deliberante a partir del día 03 de noviembre hasta el día 17 de noviembre de 2025 inclusive, en el horario de 09:00hs a 13:00hs, asimismo, se informa que de acuerdo al articulo 147 de la carta orgánica municipal, se convoca a audiencia pública para el día 20 de noviembre a la hora 18.00hs en la sede del concejo deliberante.-

Las instituciones de nuestra localidad interesadas en participar de dicha audiencia pública, deberán inscribirse en mesa de entradas del concejo deliberante, en horario de 09,00 a 13,00 desde el día 3 y hasta el día 17 de noviembre inclusive.-





Secretaria administrativa

Concejo deliberante de El Bolsón



