Comunicado presupuesto 2026 de la municipalidad de El Bolsón

Noticias Del Bolson noviembre 04, 2025

El concejo deliberante informa a la comunidad que, ante la elevación del proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la municipalidad período 2026 de parte del poder ejecutivo municipal y conforme a los artículos 12° y 55° inciso  i de la carta orgánica municipal, se pone a disposición copia de dicho proyecto.
Esta disponible en mesa de entradas del concejo deliberante a partir del día 03 de noviembre hasta el día 17 de noviembre de 2025  inclusive, en el horario de 09:00hs  a 13:00hs, asimismo, se informa que de acuerdo al articulo 147 de la carta orgánica municipal, se convoca a audiencia pública para el día 20 de noviembre a la hora 18.00hs en la sede del concejo deliberante.-
Las instituciones de nuestra localidad interesadas en participar de dicha audiencia pública, deberán inscribirse en mesa de entradas del concejo deliberante, en horario de 09,00 a 13,00 desde el día 3 y hasta el día 17 de noviembre inclusive.-

Secretaria administrativa
Concejo deliberante de El Bolsón












Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)