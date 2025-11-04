La Comisaría de la Familia de El Bosón llevó a cabo una destacada jornada de prevención en evento para adultos mayores organizado por la Municipalidad, denominado “El ABUEFEST”



La Comisaría de la Familia participó activamente del evento desarrollado en el Polideportivo local organizado por la Municipalidad, donde se desarrolló una tarde de encuentro, acompañamiento y reflexión destinada a adultos mayores de la comunidad.





Durante la jornada, el equipo de Capacitación y prevención de la Unidad Especial instaló un stand informativo en el cual se entregó folletería institucional detallando las diversas líneas de acción que se llevan adelante desde la Comisaría de la Familia, especialmente vinculadas a la prevención, el asesoramiento y la atención de situaciones de violencia intrafamiliar y de género.





La propuesta tuvo como eje principal la prevención integral, promoviendo el acceso a información clara sobre canales de denuncia, orientación jurídica, y recursos comunitarios disponibles. Asimismo, el personal especializado brindó asesoramiento personalizado y evacuó dudas sobre procedimientos de intervención y medidas de protección vigentes.





El trabajo se desarrolló bajo una modalidad cercana y accesible, con el propósito de fortalecer el vínculo entre los adultos mayores y los organismos de protección, promoviendo la confianza institucional y el conocimiento de los derechos que asisten a quienes puedan atravesar situaciones de vulneración.





Es fundamental estar presentes en espacios comunitarios que nos permitan acercar nuestra labor preventiva, sensibilizar y acompañar especialmente a personas mayores, quienes muchas veces enfrentan situaciones de violencia o maltrato en silencio. Nuestro objetivo es que sepan que no están solos, que cuentan con herramientas y acompañamiento.





La participación en este tipo de actividades reafirma el compromiso de la institución con la promoción de entornos seguros y el fortalecimiento de la red social de apoyo, destacando la relevancia del trabajo preventivo como herramienta clave para reducir los índices de violencia y mejorar la calidad de vida de la población.