Comienza hoy el pago de salarios a estatales rionegrinos



El Gobierno de Río Negro inicia hoy el pago de salarios al personal de la administración pública provincial. El cronograma comienza con depósito a los trabajadores de Salud Pública (con guardias y horas extras), y a los agentes de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.





Mañana, miércoles 5, se abona el salario a Docentes y Porteros.





Y el jueves 6, se deposita el sueldo a los trabajadores de la Ley 1.844 y Vialidad Rionegrina, se pagan las pensiones de Bomberos Voluntarios, y se acredita el pago en los poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos de Control.