Comienza hoy el pago de salarios a estatales rionegrinos

Noticias Del Bolson noviembre 04, 2025


El Gobierno de Río Negro inicia hoy el pago de salarios al personal de la administración pública provincial. El cronograma comienza con depósito a los trabajadores de Salud Pública (con guardias y horas extras), y a los agentes de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

Mañana, miércoles 5, se abona el salario a Docentes y Porteros.

Y el jueves 6, se deposita el sueldo a los trabajadores de la Ley 1.844 y Vialidad Rionegrina, se pagan las pensiones de Bomberos Voluntarios, y se acredita el pago en los poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos de Control.










