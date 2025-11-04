Ipross destinó una millonaria inversión en prestaciones de salud: a cuánto alcanzó

Qué rubros fue el de mayor atención en la obra social rionegrina.

Durante septiembre pasado, y con el propósito de garantizar prestaciones, el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) invirtió más de 16.000 millones de pesos apuntando a cubrir prestaciones entre un total de 164.487 afiliados.

Dentro de la gestión correspondiente a septiembre la inversión per cápita representan más de 100.000 pesos, en tanto que el promedio de aportes multiplicado por la cantidad de afiliados representan un total de 97.976,04 pesos.





El informe interno hecho público a través de sus redes sociales indica que en el rubro atención en sanatorios, clínicas y hospitales fue de 3.881 millones con un 23,54% del presupuesto general. En farmacias fue de más de 2.775 millones (16,83%).





La gestión administrativa con Marcela Ávila al frente, señala que en medicamentos oncológicos y planes especiales se asignaron 2.622 millones, funcionamiento 1.274 millones y 1.194 millones en prestaciones especiales que incluyen contención de personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados paliativos.





En atención médica se distribuyeron dentro del presupuesto general más de 1.036 millones, en prácticas auxiliares que incluyen laboratorios, kinesiología, odontología, anestesistas, oftalmólogos, psicólogos y radiólogos se enviaron una cifra que supera los 948 millones de pesos.





En prótesis, ortesis e insumos (material quirúrgico descartable y pañales) una friolera de 836 millones de pesos, mientras que en alta complejidad médica más de 804 millones de pesos y en reintegros la suma de 746.253.997 pesos.





Se remitieron más de 207 millones de pesos en derivaciones que comprende a alojamiento y vuelos sanitarios, diagnóstico por imágenes que incluyen ambulancias y vuelos sanitarios con un importe de 150 millones, y emergencias tuvo una asignaciones de 11 millones de pesos.