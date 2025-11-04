El comisario Víctor Escobar explicó que hallan en buen estado a la joven buscada por familiares en El Bolsón



La Comisaría de El Bolsón confirmó este lunes que fue encontrada en buen estado de salud la joven de 32 años oriunda de Caleta Olivia, cuya búsqueda había generado preocupación en redes sociales y entre sus familiares. La mujer había sido vista por última vez en la localidad cordillerana y su familia, al no poder establecer contacto, difundió el pedido de colaboración a través de los medios y plataformas digitales. La Comisaría de El Bolsón confirmó este lunes que fue encontrada en buen estado de salud la joven de 32 años oriunda de Caleta Olivia, cuya búsqueda había generado preocupación en redes sociales y entre sus familiares. La mujer había sido vista por última vez en la localidad cordillerana y su familia, al no poder establecer contacto, difundió el pedido de colaboración a través de los medios y plataformas digitales.





El comisario Víctor Escobar explicó que, si bien la familia no radicó una denuncia formal en sede policial, al tomar conocimiento por los medios locales se activó de inmediato el protocolo de búsqueda. “Ayer nos enteramos a través de la prensa del pedido que estaban haciendo desde Caleta Olivia y se inició el dispositivo correspondiente”, señaló.





Finalmente, la joven fue hallada en un camping ubicado en la zona de Loma del Medio. De acuerdo a lo informado por Escobar, se encontraba en buenas condiciones físicas y acompañada por un amigo. Tras ser localizada, fue trasladada a la Comisaría local, donde se le facilitó un teléfono para comunicarse con sus familiares. “Uno de los motivos de preocupación era que no tenía cómo comunicarse. Apenas pudo, avisó a la familia”, indicó el comisario.





La situación también estaba atravesada por un antecedente de violencia de género, ocurrido aproximadamente una semana atrás, en el que la joven había sido víctima y que derivó en la detención de un hombre. Esto motivó el temor de sus allegados de que pudiera encontrarse retenida contra su voluntad. Sin embargo, Escobar aclaró que no existieron nuevas agresiones ni indicios de que hubiera sido privada de su libertad.





En las redes sociales circularon además mensajes que vinculaban a la joven con hechos delictivos en la zona. Sobre esto, el jefe policial confirmó que la mujer tiene antecedentes recientes en El Bolsón. “Hace unos cuatro meses que está en la localidad y, en ese tiempo, fue demorada junto a su pareja por un delito contra la propiedad”, afirmó.





Por último, respecto a su regreso a Caleta Olivia, Escobar señaló que esa decisión depende de la familia y de la propia joven. “Ella se comunicó directamente con sus allegados. Entendemos que estaban gestionando los medios para que pudiera viajar, pero eso es algo que desconocemos”, concluyó.