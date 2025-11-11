El Hoyo: Se realizó una jornada de salud visual gratuita

Con la participacion de 64 personas que se acercaron para acceder a controles oftalmológicos y realizar la confección de lentes, se concretó una jornada de atención visual gratuita.





Paula Torres, referente de la Asociación Civil Un Comienzo, sostuvo: "Vino mucha gente, nos sentimos agradecidas de que hayan concurrido tantos vecinos, es una ayuda para la comunidad, nos han recibido muy bien".





Las actividades incluyeron chequeos visuales, mediciones, consultas con profesionales y armazones sin costo desde los 4 años en adelante.









Los usuarios solo deben abonar un bajo costo por los cristales, con una seña del 50% del valor y el resto pagadero a 30 días, cerca del 13 de diciembre, fecha estipulada para la entrega de los anteojos.





La jornada fue organizada por la A.C. Un Comienzo de Comodoro Rivadavia junto a la Fundación MNK Latinoamérica.