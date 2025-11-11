Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Hermandad en Paso León





Foto de archivo Foto de archivo

El encuentro será el 6 y 7 de diciembre, en el tradicional aeródromo ubicado sobre el límite internacional entre Argentina y Chile. Autoridades de ambos lados de la cordillera coordinan detalles logísticos y de accesibilidad, en un contexto donde crece la expectativa por la temporada de verano en la zona del Manso.





Un encuentro que fortalece la identidad compartida





Desde la Comisión de Fomento se confirmó que la nueva edición de la Fiesta de la Hermandad volverá a reunir a las comunidades de ambos países en el ya histórico punto de encuentro en el aeródromo de Paso León, un espacio donde el límite político se vuelve simbólico.

El comisionado de Fomento, Carlos Almazán, destacó que las fechas elegidas son el 6 y 7 de diciembre, y señaló que “estamos ajustando los detalles junto a nuestros vecinos de Chile y sus autoridades, con la expectativa de que todo salga de la mejor manera”.





La fiesta se enmarca en una temporada que promete gran movimiento turístico, con El Manso y su entorno entre los destinos más buscados por agencias de aventura y naturaleza.





Foto de archivo

Expectativas por la temporada y una fiesta con sentido comunitario





Al ser consultado sobre la propuesta cultural, Almazán explicó que el objetivo no es únicamente realizar un evento festivo:





“Queremos que no sea solo una fiesta para juntarnos. Lo que buscamos es profundizar la relación entre comunidades que comparten la misma identidad territorial, aunque estén separadas por una frontera internacional”.





Se prevé que haya música, gastronomía regional y participación de artistas y emprendedores de ambos lados de la cordillera.





Accesibilidad, rutas y coordinación entre organismos





Uno de los temas centrales, como cada año, es la situación del puente en el Paso Fronterizo El Manso/El León, donde se trabaja para garantizar un tránsito fluido durante el evento.





Almanzan señaló que existe buen diálogo con las autoridades de Gendarmería y Aduana, lo que permitiría evitar demoras o complicaciones.





Por su parte, el delegado regional de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, acompañó las gestiones y explicó que se viene desarrollando un plan sostenido de mantenimiento vial en la zona:





“Estamos garantizando la transitabilidad no solo para las actividades comunitarias, sino también para los turistas. Ya se avanzó con mejoras en el Manso y también en el camino hacia Foyel”.





Ibarra remarcó el mandato político:





“El gobernador nos pidió que no haya localidades de primera y de segunda. Tenemos que acompañar de igual manera a intendentes y comisionados”.





El proyecto del paso internacional y su impacto regional





Durante la entrevista, también se hizo referencia al avance del camino del lado chileno, donde autoridades del vecino país informaron que ya se construyó cerca del 74% de la traza.





Se trata de una obra que, de concretarse, convertiría este punto en el único paso internacional habilitado en la provincia de Río Negro, con un enorme potencial para el desarrollo turístico y comercial de toda la región.





Al respecto, Almazán sostuvo:





“Sería un paso único: no es una zona nevada, tiene un paisaje extraordinario y dinamizaría la economía y el intercambio cultural del valle”.





Un encuentro que trasciende fronteras





La Fiesta de la Hermandad es, desde hace décadas, un símbolo de la convivencia histórica entre las comunidades del Manso y Paso León, pueblos separados por una línea en el mapa, pero unidos por la montaña, la cultura y la vida cotidiana.





Este año, el desafío es redoblar esa identidad compartida y poner en valor el vínculo entre ambas comunidades, en un momento donde el turismo rural y de naturaleza crece como motor económico.