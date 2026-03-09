El Bolsón: una vecina llamó al 911 y la Policía resolvió un robo

La Policía de Río Negro logró detener a dos hombres y recuperar una bicicleta que había sido robada minutos antes del interior de una camioneta en El Bolsón, luego de que una vecina alertara telefónicamente al 911 RN Emergencias al observar movimientos sospechosos cerca de un vehículo estacionado afuera de un supermercado.

El hecho comenzó alrededor de las 20, cuando una mujer que se encontraba cerca de un supermercado de la zona céntrica advirtió la presencia de tres hombres merodeando una camioneta. Al notar que intentaban abrir el vehículo, decidió comunicarse de inmediato con el 911. Ese llamado permitió que personal policial se dirigiera rápidamente al lugar para verificar la situación.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del rodado, un trabajador de 43 años que reside en una zona rural cercana a la ciudad. El hombre explicó que personas desconocidas habían cortado la lona que cubría la caja de su camioneta y, desde el interior, se llevaron una bicicleta que transportaba allí.





El damnificado brindó detalles precisos sobre el rodado sustraído: una bicicleta rodado 16, de 21 velocidades, color negro con detalles rosados y equipada con frenos a disco en ambas ruedas. Con esa información, los uniformados comenzaron a recorrer las calles cercanas para ubicar a los sospechosos y evitar que se alejaran del sector.

Minutos después, durante los patrullajes en inmediaciones del lugar, el personal policial observó a dos hombres que caminaban por la vía pública trasladando una bicicleta con características coincidentes con la denunciada. Ante esa situación, los efectivos los interceptaron para verificar el rodado.

Tras constatar que se trataba del mismo vehículo sustraído, ambos fueron demorados en el lugar y trasladados a la unidad policial. En menos de veinte minutos desde la alerta inicial, el procedimiento permitió recuperar la bicicleta y poner a los sospechosos a disposición de la Justicia.

Posteriormente, personal de criminalística de la ciudad realizó las diligencias correspondientes para documentar el hecho y recolectar los elementos necesarios para la investigación.

De esta manera, la intervención coordinada entre la alerta ciudadana, el sistema de emergencias y el trabajo de prevención en las calles permitió esclarecer el hecho en pocos minutos y restituir el bien robado a su propietario.