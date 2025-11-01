El veredicto que conmocionó a la Comarca: absuelven a los policías acusados por la muerte de Tino John





El jurado popular de Esquel declaró no culpables a los tres oficiales del GEOP imputados por el fallecimiento de Martín “Tino” John, ocurrido en 2021 en Las Golondrinas. La decisión, que sostiene que actuaron “en cumplimiento del deber”, desató indignación y dolor en la comunidad de la Comarca Andina, donde organizaciones y vecinos advierten que el caso expone fallas estructurales en la actuación policial y en el sistema judicial.

Luego de más de cuatro horas y media de deliberación, el jurado popular dictó en la noche del viernes el veredicto de no culpabilidad para los tres policías acusados por la muerte de Martín “Tino” John, ocurrida el 27 de mayo de 2021 en su chacra de Las Golondrinas.

Los absueltos son Luis Alberto Moggiano, señalado como autor de los disparos, y los comisarios Omar Eduardo Martínez y Cristian Alejandro Soto, responsables en ese momento de la comisaría de El Hoyo y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Según el jurado, los efectivos actuaron “en cumplimiento del deber”.





La decisión se conoció pasadas las 21 horas en los Tribunales de Esquel, donde se desarrolló desde el 23 de octubre el juicio presidido por el juez técnico Alejandro Rosales. Durante las audiencias se presentaron testimonios, peritajes y un video clave que fue analizado por los doce miembros del jurado.

La acusación sostuvo que no se respetaron los protocolos para intervenir en situaciones de crisis, entre ellos la presencia de un equipo de salud mental, y que la actitud de Tino no justificaba el despliegue de un grupo especial armado. Por su parte, la defensa argumentó que los oficiales actuaron según la información disponible y las condiciones del lugar, asegurando que la intervención se ajustó a los procedimientos vigentes.

Reacción y dolor en la Comarca Andina

Ni bien se anunció el veredicto, comenzaron a escucharse expresiones de indignación entre familiares, vecinos y organismos de derechos humanos que desde hace más de cuatro años vienen reclamando justicia por Tino. Para muchos, la resolución resume una forma de violencia institucional que se repite en la región, donde las fuerzas de seguridad intervienen sin perspectiva comunitaria y con escasa supervisión.

En distintas localidades de la Comarca se anunciaron movilizaciones y nuevas instancias de reclamo, en defensa de la memoria de Tino y para exigir la revisión de los procedimientos policiales.









Un fallo que deja preguntas abiertas

La absolución marca un capítulo decisivo en un caso que atravesó emocionalmente a toda la región. Más allá del resultado judicial, persisten preguntas que resuenan:

¿Qué protocolos rigen las intervenciones policiales en situaciones de crisis?

¿Qué mecanismos existen para evitar el uso letal de la fuerza?

¿Cómo se garantiza el acceso equitativo a la justicia cuando las víctimas son vecinos rurales?

Mientras tanto, la Comarca vuelve a organizarse. En el centro de los carteles y en las marchas, una frase sigue latiendo:

“Tino presente, ahora y siempre”.