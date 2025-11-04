Principio de incendio en el predio de la Carpa Teatro del Centro Cultural Galeano





En la medianoche de este martes, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón debieron intervenir en un principio de incendio registrado en la intersección de las calles Dorrego y San Martín, en el espacio donde se monta la Carpa Teatro del Centro Cultural Galeano, en pleno centro de la localidad.

Pila de leña y cubiertas encendidas

Según se informó, autores hasta el momento desconocidos habrían juntado una pila de leña y prendido fuego, a la que además se le agregaron cuatro cubiertas. La combustión provocó un importante foco ígneo que comenzó a afectar un árbol de gran porte ubicado junto al sector de baños del espacio cultural, actualmente sin uso.

El fuego generó alarma entre los vecinos, quienes rápidamente dieron aviso. La presencia de cubiertas encendidas hizo que el humo fuese más denso y persistente.

La intervención de Bomberos evitó daños mayores

Las dotaciones actuaron con celeridad y lograron sofocar el incendio antes de que se propagara a la estructura de la carpa y otras instalaciones del centro cultural.

Desde el cuartel señalaron que se trató de un hecho “llamativo”, dado que el foco no se originó por causas accidentales, sino por la intencionalidad en la disposición del material combustible.









Investigación policial en curso

Consultado por Noticias del Bolsón, el subcomisario Víctor Escobar confirmó que se están analizando las cámaras de seguridad del sector.

Entre ellas, una cámara DOMO del sistema 9-1-1 habría registrado la secuencia previa al inicio del fuego.

“Estamos trabajando sobre las imágenes para identificar a quienes estuvieron en el lugar y determinar si se trata de un hecho intencional o un incendio provocado de manera accidental”, indicó.

Personas en situación de calle y una hipótesis

De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, el sector de la Carpa Teatro es utilizado ocasionalmente por personas en situación de calle para pasar la noche.

Una de las hipótesis que maneja la policía es que alguno de los ocupantes podría haber encendido el fuego para calefaccionarse, sin medir las consecuencias, lo que derivó en el principio de incendio que motivó la intervención de los bomberos.