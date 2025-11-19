Río Negro: el gran ganador del fin de semana



El pasado domingo 16 de noviembre se convirtió en una jornada de gran alegría para la provincia, ya que los cuatro premios especiales con la modalidad de "sale o sale" del sorteo especial del Patagonia Telebingo, el juego compartido entre Río Negro y Neuquén, quedaron en manos de apostadores de la rionegrinos.

Los premios fueron distribuidos en distintas localidades, reafirmando la amplia participación y el acompañamiento del público. El Fogonero Tromen viajó a Allen, el Monopatín Segway fue adjudicado en Catriel, la Bicicleta eléctrica Sunra favoreció a un apostador de Cinco Saltos, y la Moto eléctrica Super Soco quedó en manos de un roquense.

Las agencias encargadas de vender los cartones de la fortuna fueron la N°53, la N°94, la N°28 y la N°61

Además, los premios que se entregan semana a semana también fueron, para distintos puntos de la provincia rionegrina.

En primera ronda, el bingo por $1.650.000 quedó en General Roca. Por su parte, en la segunda ronda, la línea salió compartida entre apostadores de Villa Regina y Cinco Saltos, que se llevaron $660.000 cada uno; el bingo por $3.300.000 viajó a Allen.

En este caso, las agencias de la suerte fueron: la N° 26, la N° 43, la N° 53 y la N° 69

Como sucede en cada programa, se sortearon 8 premios extras por $110.000, de los cuales, 4 quedaron en Río Negro: Los Menucos, San Antonio Oeste, Bariloche y General Roca.

Para el próximo fin de semana, el pozo acumulado llega a los $25.324.940, elevando a $33.134.940 el total en premios que se reparten. Los cupones se pueden adquirir en cualquier agencia y subagencia cercana por $2.500 el 2x1 o de manera online en www.larionegrinaonline.bet.ar

Como cada domingo el sorteo podrá seguirse a través de Canal 10 de Río Negro, Canal 6 de Bariloche, Telefé de Neuquén y las redes sociales desde las 14 hs.