Más de 150 personas asistieron a jornadas de atención visual gratuita. El Hoyo



Vecinos de El Hoyo accedieron a controles oftalmológicos y realizaron la confección de lentes, en cuatro días de atención visual. Vecinos de El Hoyo accedieron a controles oftalmológicos y realizaron la confección de lentes, en cuatro días de atención visual.





Las actividades incluyeron chequeos visuales, mediciones y consultas con profesionales por situaciones preexistentes. Además se ofrecieron diferentes marcos y filtros para los tratamientos.





Las consultas fueron sin cargo al igual que la graduación, sólo se cobró el cristal. Además, se abonó con una seña del 50% del valor y el resto pagadero a 30 días con el informe visual correspondiente. La entrega de los lentes se realizará cerca del 10 de marzo.





También se realizaron donativos de lentes ante situaciones de extrema necesidad.





Las jornadas fueron organizadas por la Fundación Argentina de Baja Visión y la A.C. Un Comienzo de Comodoro Rivadavia junto a la Fundación MNK Latinoamérica de Buenos Aires.