Alerta en ATE por posibles despidos masivos en organismos nacionales



Representantes sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Comarca Andina advirtieron sobre un escenario de fuerte incertidumbre laboral ante el posible avance de medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional, que podrían afectar a miles de trabajadores en organismos como ANSES, PAMI, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional. Representantes sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Comarca Andina advirtieron sobre un escenario de fuerte incertidumbre laboral ante el posible avance de medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional, que podrían afectar a miles de trabajadores en organismos como ANSES, PAMI, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional.





Sandra Contreras, referente local del gremio, señaló que ATE se encuentra en estado de alerta, asamblea y movilización frente a lo que consideran un retorno de la agenda de recorte del empleo público. “Se retoma la política de despidos que había quedado en segundo plano. Esto responde a una postura que busca achicar el Estado, y entendemos que eso implica pérdida de soberanía y de políticas públicas en todo el territorio”, afirmó.





En ese sentido, la dirigente remarcó que el gremio continuará defendiendo los puestos de trabajo. “No hay ‘ñoquis’, hay trabajadores que cumplen funciones esenciales para la comunidad. Vamos a sostener cada puesto porque detrás hay servicios que la población necesita”, sostuvo.





Por su parte, Ariel Lobo, también representante de ATE, detalló que a nivel nacional se estima que entre 25.000 y 30.000 empleos podrían estar en riesgo, especialmente en el sistema científico y técnico. “Cuando se habla de cerrar programas, el foco se pone en organismos como el INTA, INTI, el Servicio Meteorológico Nacional o el SENASA, que no solo cumplen funciones estratégicas sino que también brindan servicios a terceros”, explicó.

En la Comarca Andina, aunque no hay cifras definitivas, se calcula que entre 30 y 50 trabajadores podrían verse afectados. Lobo advirtió además sobre el impacto que podría tener el desfinanciamiento de áreas clave como el INTA, vinculadas al cuidado de bosques y territorios. “Sin estos organismos, se debilitan los controles y se abre la puerta a actividades como la tala ilegal o el uso indiscriminado de recursos”, señaló.





Desde el sindicato también denunciaron restricciones en la comunicación de los trabajadores con la prensa y una centralización de las decisiones en Buenos Aires, lo que dificulta el abordaje de problemáticas regionales. En este contexto, destacaron que el gremio mantiene canales de representación y acompañamiento, al tiempo que impulsa la organización y la movilización.





Finalmente, los dirigentes llamaron a los trabajadores a “perder el miedo” y a fortalecer la participación sindical. “Estamos atravesando un momento crítico. La respuesta tiene que ser colectiva, con organización y unidad para defender los derechos laborales y los servicios públicos”, concluyeron.