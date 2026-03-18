Auge de compras online en el exterior: desde el sector prevén que podrían duplicarse en un año

El fenómeno gana terreno impulsado por nuevos usuarios, la búsqueda de mejores precios y la facilidad de acceso a plataformas globales, mientras la financiación y las tasas marcan el ritmo del consumo y condicionan la dinámica del mercado digitalEl comercio electrónico registró un aumento significativo en Argentina durante el último año. Siete de cada diez argentinos que adquirieron productos fuera del país lo hicieron por primera vez en los últimos seis meses. Actualmente, las compras externas representan el 5% del total del mercado online.“El comercio electrónico dentro de la Argentina creció un 55% en 2025. Según datos del INDEC, las compras en el exterior 270% crecieron, con lo cual vienen ganando participación”, precisó Sambucetti. El director de la Cámara de Comercio Electrónico aclaró que, aunque el crecimiento resulta acelerado, el volumen de las compras exteriores todavía se mantiene bajo respecto al total.De acuerdo con Sambucetti, “las compras en el exterior es 900 millones de dólares y el mercado total local es de 23 mil millones de dólares, con lo cual por el momento es un 5% de todo lo que se vende online”. El directivo remarcó que el fenómeno se concentra en categorías como indumentaria, tecnología de menor porte y cosmética.