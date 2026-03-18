El Bolsón reduce el canon anual para guías de montaña y busca regularizar la actividad turística



El Municipio de El Bolsón anunció una reducción en el canon anual para guías de trekking, montaña y alta montaña que trabajan dentro de su jurisdicción, en el marco de una política orientada a fortalecer el turismo seguro y responsable. La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 044/2026, firmada por el intendente Bruno Pogliano. Imagen ilustrativaEl Municipio de El Bolsón anunció una reducción en el canon anual para guías de trekking, montaña y alta montaña que trabajan dentro de su jurisdicción, en el marco de una política orientada a fortalecer el turismo seguro y responsable. La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 044/2026, firmada por el intendente Bruno Pogliano.





La iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB), presidida por Adriana Del Agua; la Secretaría de Comercio, a cargo de Nicolás Murano; y la delegación Comarca Andina de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), dirigida por Eliana Caamaño.





El objetivo principal es fomentar la regularización de la actividad, facilitando el acceso a la habilitación comercial e incentivando a los guías a registrarse conforme a la normativa vigente, en el marco de la Ordenanza N° 067/2020.





Desde el Municipio destacaron que el rol de los guías de montaña es clave para el desarrollo turístico local, la seguridad de los visitantes y la preservación del entorno natural. En ese sentido, remarcaron la importancia de realizar actividades en senderos y áreas naturales con profesionales habilitados, especialmente ante situaciones recientes en las que turistas ingresaron a circuitos no autorizados o sin acompañamiento adecuado.





La medida también apunta a fortalecer los mecanismos de control, registro y concientización, promoviendo un turismo ordenado y de calidad. “Esta medida refleja un trabajo conjunto con el sector y apunta a ordenar la actividad, acompañar a los guías y, fundamentalmente, brindar mayor seguridad a quienes nos visitan. Un destino turístico de calidad también se construye con responsabilidad”, expresó Adriana Del Agua.





Con esta decisión, El Bolsón reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sostenible, el cuidado de los visitantes y la protección de su entorno natural.







