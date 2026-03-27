Cursos y talleres 2026 en la Fundación Cooperar: continuan abiertas las inscripciones



La Fundación de Coopetel mantiene abierta la inscripción a una nueva propuesta de cursos y talleres para 2026, con opciones vinculadas a idiomas, formación técnica, salud, escritura, tecnología y herramientas para el mundo laboral. Las capacitaciones se dictarán en su sede de Pagano 625, en El Bolsón, y están pensadas para distintos intereses y niveles de experiencia. La Fundación de Coopetel mantiene abierta la inscripción a una nueva propuesta de cursos y talleres para 2026, con opciones vinculadas a idiomas, formación técnica, salud, escritura, tecnología y herramientas para el mundo laboral. Las capacitaciones se dictarán en su sede de Pagano 625, en El Bolsón, y están pensadas para distintos intereses y niveles de experiencia.









Entre las propuestas se encuentra el curso de lengua italiana 2026, a cargo de Ester Susana Venturino, con tres niveles disponibles: Nivel A1-2, los lunes de 15 a 16.30; Nivel A1-1, los lunes de 16.30 a 18; e Inicial desde 0, también los lunes de 18 a 19.30. La propuesta está orientada tanto a quienes ya tienen una base del idioma como a quienes desean comenzar desde cero.





En el área de salud, la fundación ofrece una capacitación teórica práctica de RCP Neonatal, que se realizará el viernes 20 de marzo, de 15.30 a 18 horas. La actividad estará a cargo de Facundo Arias, licenciado en Enfermería y especialista en enfermería pediátrica y neonatal. Se trata de una instancia de formación puntual, orientada a brindar herramientas concretas sobre reanimación cardiopulmonar en recién nacidos.





Otra de las alternativas es el curso de Auxiliar instalador domiciliario de internet, dictado por Máximo Quijano. Comenzará el 9 de abril, se cursará los jueves de 18 a 20 horas y tiene como requisito contar con manejo básico de PC. La propuesta apunta a brindar conocimientos vinculados a una tarea técnica con salida laboral y creciente demanda.





Dentro de la oferta cultural y creativa, se suma La palabra viva, laboratorio de alquimia narrativa, coordinado por Mariela López. El taller comenzará el 8 de abril y se desarrollará los miércoles de 17.30 a 19 horas. La iniciativa está pensada como un espacio de exploración y producción literaria para quienes quieran acercarse a la escritura o profundizar su práctica.



La oferta artística también incorpora el taller de serigrafía para proyectos creativos y/o laborales, facilitado por Lucila Piazzolla, que comenzará el 7 de abril y se desarrollará en 12 encuentros, los martes de 15.30 a 17.30 horas. La propuesta está orientada a brindar herramientas prácticas tanto para emprendimientos como para producciones personales.





Este año vuelve a abrir un Taller de canto grupal en la Fundación. El taller es coordinado por Emanuel Mansilla, que se dictará los lunes de 17 a 19 horas. La actividad busca generar un espacio de aprendizaje y disfrute a través de la voz, en formato colectivo.







En el campo de la innovación, la Fundación incorpora dos propuestas vinculadas a herramientas digitales y productividad. Por un lado, el curso Inteligencia Artificial para la productividad laboral, a cargo del profesor Alejandro Orda, que iniciará el 8 de abril, los miércoles de 14.30 a 16 horas. La capacitación propone una introducción práctica al uso cotidiano de la inteligencia artificial, con foco en su aplicación en la vida diaria, la optimización de tareas y la mejora de la creatividad.





Por otro lado, se suma la capacitación “Herramientas para el mundo laboral actual”, también a cargo de Alejandro Orda, que comenzará el 8 de abril y se dictará los miércoles de 16 a 17.30 horas, con una duración de 12 clases. El curso abordará contenidos como comunicación profesional, creación de documentos, análisis de datos, presentaciones y uso de formularios digitales, orientado a fortalecer habilidades clave para el ámbito laboral. Como requisito, se solicita contar con conocimientos básicos de computación (internet, mail y herramientas de Office).

Además, se incorpora la propuesta Talleres de Tecnología e Inteligencia Artificial, coordinada por Maximiliano Factorovich, que comenzará el 5 de mayo, con una modalidad semanal de 10 encuentros, de 18 a 20 horas. El espacio está orientado a quienes buscan comprender y aplicar herramientas digitales, optimizar procesos laborales o desarrollar proyectos propios, incluyendo también una mirada sobre el uso ético de estas tecnologías.









Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden acercarse a la sede de Fundación Cooperar, en Pagano 625, o comunicarse al (0294) 4492807. Desde la institución remarcaron que la inscripción ya se encuentra abierta para todas las actividades anunciadas y que posiblemente se sumen nuevas en el mes de abril.