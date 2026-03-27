Con la llegada del frío, recomiendan revisar los calefactores para evitar riesgos por monóxido de carbono



Con las primeras nevadas en la montaña y las heladas en el valle marcando el final del verano y el inicio del otoño, comienza también el uso de calefactores y estufas en los hogares. En ese contexto, el gasista matriculado Héctor Pinilla advirtió sobre la importancia de realizar controles previos antes de encender los artefactos que permanecieron apagados durante varios meses. Con las primeras nevadas en la montaña y las heladas en el valle marcando el final del verano y el inicio del otoño, comienza también el uso de calefactores y estufas en los hogares. En ese contexto, el gasista matriculado Héctor Pinilla advirtió sobre la importancia de realizar controles previos antes de encender los artefactos que permanecieron apagados durante varios meses.





Pinilla explicó que tras un período prolongado sin uso es fundamental revisar el estado de los equipos a gas. “Es importante verificar que los artefactos quemen bien, que no estén sucios, para que rindan correctamente y no haya inconvenientes con la salud”, señaló.

El especialista hizo especial hincapié en los peligros del monóxido de carbono, conocido como “el asesino silencioso”. “Un calefactor que quema mal produce monóxido, que no se siente ni se percibe, y puede provocar la muerte”, alertó. En ese sentido, recomendó que la revisión sea realizada por un profesional matriculado, para garantizar la seguridad de quienes habitan la vivienda.





Entre los principales indicadores de mal funcionamiento, Pinilla mencionó la presencia de una llama rojiza o amarillenta cuando debería ser azul, manchas de hollín en paredes o en la salida exterior del calefactor, y aureolas oscuras en el capuchón del artefacto. “Todos esos son signos de que está quemando mal”, explicó.





Asimismo, aclaró que en muchos casos los equipos no necesitan ser reemplazados, sino que con una limpieza adecuada pueden volver a funcionar correctamente. “Se desarma el artefacto completo, se revisa que la cámara de combustión no esté dañada y se deja en condiciones”, indicó. Sin embargo, advirtió que también pueden detectarse fallas como vidrios rotos, lo cual representa un riesgo al permitir la salida de gases al ambiente.





En cuanto a los costos, el gasista señaló que la limpieza de un artefacto a gas ronda los 45 mil pesos, aunque las reparaciones adicionales dependen del estado del equipo y de la necesidad de repuestos.





Finalmente, Pinilla remarcó que en los últimos días aumentó considerablemente la demanda de servicios. “Ahora están todos desesperados por prender los artefactos, así que hay mucho trabajo”, comentó.





Como recomendación general, insistió en no improvisar ni utilizar métodos riesgosos como dejar hornallas encendidas para calefaccionar y realizar controles periódicos. La prevención, subrayó, es clave para evitar accidentes domésticos durante la temporada de bajas temperaturas.