El multipremiado documental “El Turbio” se estrena gratis en YouTube tras su exitoso recorrido internacional



Luego de completar dos años de un destacado recorrido por el circuito internacional de festivales de cine, el documental El Turbio finalmente se prepara para dar un paso clave en su historia: su estreno abierto al público. La película estará disponible de manera gratuita en la plataforma YouTube a partir del 1° de abril a las 22 horas. Luego de completar dos años de un destacado recorrido por el circuito internacional de festivales de cine, el documental El Turbio finalmente se prepara para dar un paso clave en su historia: su estreno abierto al público. La película estará disponible de manera gratuita en la plataforma YouTube a partir del 1° de abril a las 22 horas.





Durante su paso por festivales en todo el mundo, “El Turbio” logró consolidarse como una de las producciones documentales más reconocidas de su circuito, acumulando un total de 27 selecciones oficiales. En ese marco, obtuvo cuatro premios a Mejor Documental, tres galardones a Mejor Fotografía, además de distinciones a Mejor Sonido y Mejor Producción, junto con diversas menciones y nominaciones que destacaron su calidad artística y técnica.





La película contó con la realización audiovisual de Bruno D. Ruiz, la producción general de Pamela Gallardo, la participación de Andi Grimsditch como productor asociado, y el trabajo de Iván Rivelli en el diseño sonoro y la masterización. La idea original, el guion y la dirección estuvieron a cargo de Alejandro Encinas.





En palabras del propio Encinas, este lanzamiento representa un momento bisagra para la obra: “es el gran momento final del encuentro de la película con su público, es hora de cerrar ese ciclo para abrirnos a nuevos. Feliz de que todos puedan disfrutarla, emocionarse y sobretodo tomar conciencia”.





De esta manera, tras un exitoso paso por festivales y reconocimientos internacionales, “El Turbio” inicia una nueva etapa apostando a la masividad y al acceso libre, permitiendo que el público pueda finalmente acercarse a una historia que busca no solo conmover, sino también generar reflexión.