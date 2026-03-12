Desarmaron un punto de faena ilegal en Bahía San Blas

La intervención, que tuvo lugar el día de ayer, contó con la participación del personal de la Policía de Carmen de Patagones y del Departamento Pradere, bajo la dirección del Crio Inspector Cheppi Gustavo. Tras la finalización del procedimiento, los efectivos lograron obtener resultados positivos: se secuestraron 15 kilogramos de cortes cárnicos de procedencia ovina, así como elementos utilizados para la faena, una balanza y municiones de diferentes calibres.





Las autoridades continúan investigando el caso, con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias y responsables detrás de estos actos delictivos.

En una operación coordinada por el Comando de Prevención Rural (CPR), se llevó a cabo una orden de allanamiento y registro en un domicilio de la localidad de Bahía San Blas, en conexión con denuncias de abigeato presentadas durante los meses de enero y febrero del presente año.