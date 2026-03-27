Fuerte impulso a la regularización y control de la actividad minera en Río Negro tras jornadas en El Bolsón







El director de Minería de la provincia de Río Negro, Gonzalo Adaime, realizó un balance “muy positivo” de las dos jornadas de trabajo desarrolladas en El Bolsón, donde se abordó el presente y futuro de la actividad minera en la región, con eje en la regularización, el control y el acompañamiento a productores. El director de Minería de la provincia de Río Negro, Gonzalo Adaime, realizó un balance “muy positivo” de las dos jornadas de trabajo desarrolladas en El Bolsón, donde se abordó el presente y futuro de la actividad minera en la región, con eje en la regularización, el control y el acompañamiento a productores.





Adaime destacó la amplia participación de prestadores y productores locales, lo que según remarcó refleja la creciente presencia de la Secretaría de Minería en la zona. “Teníamos muchas demandas y consultas tanto de la población como de los propios productores. Estas instancias nos permiten aclarar situaciones y brindar el asesoramiento necesario para que puedan desarrollar su actividad en condiciones adecuadas”, explicó.





El funcionario hizo especial hincapié en la necesidad de ampliar la mirada sobre la actividad minera, alejándola de la idea exclusiva de extracción de minerales preciosos. En ese sentido, detalló que en la región el trabajo está vinculado principalmente a la explotación de áridos como arena y ripio, además de otros recursos como la diatomita o la piedra laja. “Son muchos materiales y todos requieren su correspondiente regularización”, sostuvo.

En relación a la situación puntual de El Bolsón, Adaime reconoció que existen numerosas canteras que operan de manera regular, lo que se vio reflejado en la alta participación durante las jornadas. Sin embargo, también admitió la presencia de explotaciones irregulares, algunas ubicadas en zonas no habilitadas. Frente a este escenario, adelantó que el organismo avanzará con una intervención firme: “Vamos a trabajar en la regularización de lo que sea posible y en la reubicación de productores que estén en lugares no permitidos”.





Otro de los ejes centrales abordados fue el fortalecimiento de los controles. El director explicó que la fiscalización no se limita a los yacimientos o canteras, sino que también se extiende a las rutas, mediante operativos conjuntos con fuerzas de seguridad vial provinciales, nacionales e incluso con Gendarmería. Estos controles apuntan especialmente al transporte de materiales, incluyendo aquellos que ingresan desde la vecina provincia del Chubut.





“Todo material debe contar con su guía minera y respaldo legal. Esto no solo garantiza la legalidad de la actividad, sino también condiciones de competencia equitativas entre productores habilitados y aquellos que no lo están”, remarcó Adaime.





En cuanto a las herramientas de gestión, el funcionario subrayó la importancia de avanzar en la digitalización de permisos y autorizaciones, aunque reconoció las limitaciones de acceso en algunas zonas rurales. Por ello, destacó el rol de las delegaciones territoriales como alternativa clave para los productores. Actualmente, la provincia cuenta con oficinas en El Bolsón, Bariloche e Ingeniero Jacobacci, donde se puede acceder a asesoramiento, iniciar trámites y canalizar consultas.





Finalmente, Adaime aseguró que la actividad minera está adquiriendo una relevancia creciente en la provincia, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Alberto Weretilneck y bajo la conducción del secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro. “Estamos equipados y a la altura de las circunstancias para acompañar el desarrollo productivo minero en toda la región”, concluyó.