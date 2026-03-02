Grave hecho de violencia de género y recuperación de una moto robada en El Bolsón







Un grave episodio de violencia de género se registró el viernes 27 por la noche, donde una mujer resultó con lesiones visibles y debió ser asistida y resguardada tras ser agredida por su pareja. El hecho fue confirmado por el subcomisario Victor Escobar, quien brindó detalles del procedimiento policial y de la posterior intervención judicial. Un grave episodio de violencia de género se registró el viernes 27 por la noche, donde una mujer resultó con lesiones visibles y debió ser asistida y resguardada tras ser agredida por su pareja. El hecho fue confirmado por el subcomisario Victor Escobar, quien brindó detalles del procedimiento policial y de la posterior intervención judicial.





Según explicó el jefe policial, cerca de las 21.58 horas ingresó un llamado al 911 local desde Pico Truncado, alertando sobre una situación de violencia en una vivienda del barrio San José, sobre avenida Costanera, de manera inmediata se despachó un móvil policial que, al llegar al lugar, se encontró con una escena de extrema tensión, con una mujer siendo agredida y menores presentes.





La víctima presentaba un corte en el cuero cabelludo del lado izquierdo y golpes visibles en el rostro, además de daños materiales en la vivienda, como vidrios rotos. Al intentar demorar al agresor, el hombre se atrincheró dentro de un vehículo y luego intentó agredir a los efectivos con un arma blanca. Posteriormente logró huir del lugar, incluso arrojándose a las aguas del río Quenquentreu en plena noche para evitar ser detenido.





Tras aproximadamente una hora, el agresor se presentó de manera voluntaria en sede policial acompañado por un familiar. Al día siguiente se realizó la formulación de cargos y el control de acusación, disponiéndose su prisión preventiva hasta el 28 de abril.





En cuanto a la situación de la mujer, el subcomisario detalló que recibió atención médica en el hospital local y luego fue trasladada a la Comisaría de la Familia, donde radicó la denuncia en el marco de la Ley 4241. Se activó de forma inmediata la casa refugio y se convocó a un familiar para su contención, tras lo cual la víctima regresó a su ciudad de origen. Desde la fuerza destacaron la rápida articulación entre las distintas instituciones ante la gravedad del caso.





En otro orden, Vargas informó que ese mismo viernes, alrededor de las 12.20, personal de la Brigada de Investigaciones logró recuperar un motovehículo que había sido robado el 23 de febrero. La moto fue hallada abandonada en la veda del río Quenquentreu , en buen estado y sin faltantes. Tras las pericias correspondientes, el rodado fue reconocido y devuelto a su propietario.