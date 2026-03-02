Inicio de clases y cuota alimentaria: los útiles y uniformes escolares son gastos previsibles y obligatorios



Marzo marca un momento clave para las familias: la preparación para el regreso a las aulas. Una madre enfrentó esta etapa con preocupación, ya que asume en forma exclusiva el cuidado de sus tres hijos. Ante el aumento de los costos educativos y las necesidades propias de dos adolescentes y una niña, acudió al Poder Judicial para solicitar un ajuste en la cuota alimentaria. Marzo marca un momento clave para las familias: la preparación para el regreso a las aulas. Una madre enfrentó esta etapa con preocupación, ya que asume en forma exclusiva el cuidado de sus tres hijos. Ante el aumento de los costos educativos y las necesidades propias de dos adolescentes y una niña, acudió al Poder Judicial para solicitar un ajuste en la cuota alimentaria.





Entre los gastos mencionó el pago de matrículas, uniformes y útiles escolares. Argumentó que la inflación y el crecimiento de los hijos volvieron insuficiente el acuerdo previo. Por su parte, el papá de los chicos cuestionó los montos y la naturaleza de esos gastos educativos.





El fuero de Familia de Villa Regina dictó sentencia y fijó una nueva cuota alimentaria. El monto tendrá una actualización automática mensual, según la variación del salario mínimo, vital y móvil, a fin de evitar que pierda valor.





En relación con los gastos específicos del inicio escolar, la jueza efectuó una aclaración. El fallo estableció que estos desembolsos son previsibles, dado que ocurren de manera periódica cada año. En consecuencia, determinó que tales costos están incluidos en la cuota mensual ordinaria y no deben considerarse gastos extraordinarios.





El hombre solicitó el rechazo de la acción. Sostuvo que no existió una variación sustancial de las circunstancias consideradas al homologar el acuerdo anterior y negó varios de los hechos invocados.





Durante el trámite se produjo prueba informativa ante organismos fiscales, entidades bancarias, aseguradoras y establecimientos educativos. De los informes surgió que el padre de los niños se encuentra en condiciones económicas de afrontar los gastos reclamados.





Entre los fundamentos, la jueza recordó que las decisiones en materia alimentaria no producen cosa juzgada material y pueden modificarse si cambian las circunstancias relativas a las necesidades de los hijos o a la capacidad económica del alimentante. Citó doctrina y jurisprudencia que admiten el aumento de la cuota por el transcurso del tiempo, el crecimiento de los hijos y el incremento del costo de vida.