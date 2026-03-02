Primera reunión de la mesa de Prevención de Incendios 2026

Se realizó un nuevo encuentro de las instituciones de incendios forestales, de interfase y educativas de la Comarca y Esquel nucleadas en la mesa de prevención de incendios forestales. Este espacio tiene por objetivo unificar los lineamientos y administrar los recursos destinados a las tareas de prevención de incendios forestales y de interfase de la zona Andina desde una mirada integral.





El encuentro a esta altura del año implica una puesta en común en torno a lo que va de la temporada y la preparación de los contenidos a abordar en las aulas para distintos niveles, el diálogo con juntas vecinales y sobre todo en el apoyo a docentes que quieren acompañar a las instituciones formales en el mensaje de prevención.





Este trabajo inter institucional es una característica histórica de la región que se sostiene desde hace más de 25 años gracias al esfuerzo de las instituciones. Participaron de la reunión el SPLIF El Bolsón, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, IFDC El Bolsón, AFE-SNMF DPyP, Brigada Nacional Sur, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático RN, ISFD 809 Esquel, ESRN 10 y NH por su Orientación en Turismo y Protección Civil El Hoyo.