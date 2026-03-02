Intensa labor de Bomberos: caída de un árbol, una mujer en shock y múltiples intervenciones durante el fin de semana







El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios tuvo un fin de semana y un inicio de semana de alta demanda operativa, con intervenciones que se extendieron hasta la madrugada del lunes. Así lo confirmó Soledad Millaleo, segunda jefa del cuerpo activo, al brindar detalles sobre la caída de un árbol de gran porte, incidentes viales y situaciones vinculadas a la emergencia ígnea.





Según explicó Millaleo, el episodio más complejo se registró el domingo alrededor de las 18.20, cuando recibieron un llamado alertando sobre un árbol que había caído sobre un vehículo, dejando a la conductora atrapada en su interior. De inmediato se despachó una unidad al lugar, donde se constató que el árbol efectivamente se encontraba sobre el rodado, aunque la mujer ya había logrado salir y se encontraba en su domicilio, en estado de shock pero sin lesiones.





El operativo no se limitó a retirar el árbol que había caído. El personal evaluó el riesgo existente en la zona y detectó otro ejemplar que amenazaba con desplomarse sobre la calle. Esto obligó a realizar un trabajo más minucioso y prolongado, que se extendió hasta cerca de la medianoche. En total, se retiraron dos árboles: el que cayó sobre el vehículo y otro que representaba un peligro inminente.

Las tareas se llevaron adelante de manera conjunta con personal del municipio y distintas reparticiones, entre ellas Medio Ambiente, Tránsito, Protección Civil local y provincial, EDERSA y Coopetel. Millaleo destacó que, a pesar de la magnitud del operativo y de las fuertes ráfagas de viento en el marco de una alerta meteorológica, no se registraron personas lesionadas ni entre los vecinos ni entre el personal interviniente.





Además de este hecho, la segunda jefa del cuerpo activo señaló que durante el fin de semana se produjeron varios incidentes viales. El viernes por la tarde, alrededor de las 19.30, se registró un accidente en el barrio Esperanza, donde un vehículo colisionó con una motocicleta. Al arribar los bomberos, el conductor del rodado menor ya había sido trasladado al hospital.

El sábado por la tarde también se respondió a un principio de incendio de interfase en la zona del puente del Foyel, entre el acceso al lago Escondido y el propio puente. El foco, que habría tenido origen en un tendido eléctrico, fue controlado rápidamente por el despliegue de la zona, sin que las llamas alcanzaran a propagarse.





Ya entrada la noche del sábado, cerca de las 23.30, se produjo otro llamado por un presunto incendio de vivienda en Loma del Medio. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un asado que ya había sido sofocado por los ocupantes del domicilio. En este contexto, Millaleo recordó que continúa vigente la emergencia ígnea y que está prohibido hacer fuego a ras del suelo o en lugares no habilitados, más allá de que las condiciones climáticas hayan mejorado.





Finalmente, la referente del cuerpo activo señaló que el domingo por la mañana también se recibió un aviso por un incendio de vivienda que resultó ser un caño de estufa con acumulación de hollín, situación frecuente con la llegada de las bajas temperaturas. En ese sentido, remarcó la importancia de realizar la limpieza de chimeneas antes de encender estufas, como medida preventiva para evitar riesgos mayores.