Operativo conjunto por la caída de un árbol en plena vía pública

Noticias Del Bolson marzo 02, 2026


Un importante operativo interinstitucional se desplegó en la localidad tras la caída de un ejemplar de roble en la vía pública, situación que obligó a activar un protocolo preventivo para resguardar la seguridad de vecinos y vecinas y evitar riesgos sobre la infraestructura de servicios.

Según informó la Municipalidad, en el lugar trabajaron de manera coordinada cuadrillas de EDERSA, Bomberos Voluntarios, Coopetel, Protección Civil, Tránsito Municipal y personal del Área de Ambiente, quienes realizaron una evaluación integral del árbol caído y su impacto sobre el tendido eléctrico y las telecomunicaciones.

Las tareas incluyeron la delimitación preventiva del sector afectado, el ordenamiento del tránsito vehicular y la verificación de las condiciones de seguridad antes de avanzar con el seccionamiento y retiro del material vegetal. Para ello se utilizó maquinaria específica y personal especializado, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y peatonal en el menor tiempo posible.

Desde el Municipio destacaron la rápida articulación entre los distintos organismos intervinientes y solicitaron a la comunidad respetar la señalización preventiva hasta la finalización total de los trabajos.










Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)