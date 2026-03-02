Santa Rosa: amenazó con un cuchillo a otro conductor en pleno tránsito







Una jubilada protagonizó un grave episodio de violencia vial en una transitada avenida de Santa Rosa, donde descendió de su vehículo y amenazó a otro conductor con un cuchillo de cocina de más de 20 centímetros. La escena fue registrada en video por testigos que se encontraban detenidos detrás de los autos involucrados y rápidamente se viralizó en redes sociales.





En las imágenes se observa cómo la mujer se acerca a la ventanilla del otro automovilista para increparlo, apoyándose sobre el vehículo mientras sostiene el arma blanca con la mano izquierda. La discusión se extendió durante varios minutos en medio de la calzada, generando tensión y riesgo para quienes circulaban por el lugar. Tras el altercado, la agresora volvió a su auto y se retiró.





Luego de la difusión del video, intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que solicitó a las autoridades locales la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la mujer. Además, se dispuso que sea sometida a evaluaciones para determinar si se encuentra en condiciones de continuar manejando.