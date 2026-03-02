Inicio dispar del ciclo lectivo 2026 en El Bolsón: secundarias postergan el arranque y primarias abren sus aulas



Este lunes debía comenzar el ciclo lectivo 2026 para más de 150.000 alumnos y alumnas de todos los niveles en la provincia de Río Negro, pero en El Bolsón el inicio se dio de manera dispar según el nivel educativo.





De acuerdo a lo relevado durante el fin de semana, algunos establecimientos secundarios de la localidad decidieron postergar el comienzo de las clases hasta el día miércoles. La medida fue tomada por las direcciones de las escuelas luego de consultar a los docentes y no obtener definiciones claras respecto al inicio de la actividad, lo que llevó a resolver el arranque directamente a mitad de semana.





La situación fue distinta en las escuelas primarias. En un recorrido realizado por al menos tres establecimientos, se constató que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza fue bajo y que los niños comenzaron normalmente el ciclo lectivo 2026.





Uno de los casos destacados fue el de la Escuela 270, una de las instituciones educativas más emblemáticas y centenarias de El Bolsón, además, se pudo observar una ambientación especial vinculada a la temática del Mundial. En segundo grado, los carteles identificatorios del curso y los turnos están decorados con imágenes alusivas, entre ellas la de Lionel Messi levantando la copa.





Las frases elegidas para recibir a los estudiantes refuerzan la idea del trabajo colectivo y el compañerismo. “Este año jugamos en equipo” y “No solo somos un grado, somos un equipo que escribe su propia historia” son algunos de los mensajes visibles en las puertas de las aulas, combinando el espíritu deportivo con valores de convivencia escolar.







