Nación invertirá 2.300 toneladas de asfalto en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

Vialidad Nacional confirmó que llevará adelante un operativo de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Bariloche con El Bolsón, mediante la colocación de 2.300 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.





La intervención fue adjudicada a través del sistema COMP.AR y contempla la provisión y aplicación del material en los sectores más deteriorados, a través de trabajos de bacheo profundo y ejecución de carpetines.





Según informó el organismo, las tareas comenzarán una vez que mejoren las condiciones climáticas y se extenderán hasta el inicio de la temporada invernal. Las obras responden a relevamientos realizados por el 20.° Distrito Río Negro y apuntan a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región cordillerana. En paralelo, continúan otras tareas de conservación como bacheo en frío, mantenimiento de banquinas, colocación de cartelería y desmalezamiento.





En simultáneo, Vialidad Nacional avanza con la planificación del operativo invernal. El pasado lunes 16 de marzo se realizó la apertura de sobres para la licitación del Servicio de Mantenimiento Invernal en un tramo de 105 kilómetros de la Ruta 40, entre el límite con Chubut y el arroyo Torrontegui.





El servicio tiene como finalidad garantizar el despeje de nieve y la ejecución de tareas preventivas y correctivas durante el invierno, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI). Este dispositivo abarca más de 650 kilómetros de rutas nacionales en Río Negro, incluyendo las RN 23, 40 y 1s40, y resulta clave para sostener la conectividad, el turismo, el comercio y el abastecimiento de las localidades de la región durante los meses de condiciones climáticas adversas. (ANB)

Vialidad Nacional adjudicó los trabajos de bacheo profundo y carpetines en los sectores más deteriorados del corredor cordillerano.