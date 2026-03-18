Subastarán bienes decomisados y parte de los fondos serán destinados a los damnificados por el Cerro Hermitte

La provincia del Chubut avanzará con la primera subasta de bienes decomisados y destinará parte de los fondos a la emergencia habitacional en Comodoro Rivadavia.





El ministro de Gobierno, Victoriano Parodi, le confirmó a ADNSUR este martes que el dinero será utilizado para la reconstrucción de viviendas afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte.





La medida se da en el marco de la puesta en funcionamiento de la agencia de administración de bienes, creada en 2019 pero que hasta ahora no había sido implementada. En 2024 se incorporó la figura de extinción de dominio, lo que permitió avanzar en la disposición de estos bienes.





“El gobernador anunció que ese dinero iba a ser destinado a la reconstrucción de ese sector de Comodoro”, sostuvo Parodi, en referencia a las familias afectadas por la emergencia geológica. Según indicó, se trata de una situación no prevista en el presupuesto provincial, por lo que se requieren nuevas fuentes de financiamiento.

En este contexto, el funcionario explicó que se espera recaudar alrededor de $1.500 millones mediante la subasta de inmuebles y vehículos decomisados en distintas causas judiciales. “Ojalá podamos obtener esos 1.500 millones”, expresó, y no descartó que la cifra sea mayor dependiendo de la participación.





La subasta será abierta a todo el país y se realizará de forma online y presencial a través del Banco del Chubut, con asistencia técnica del Banco de Rosario. “Va a ser una subasta online donde se van a poder presentar personas de todas partes del país”, detalló el ministro.

En cuanto a los bienes, Parodi indicó que se encuentran en buen estado y bajo resguardo estatal. “La verdad que se cuidó mucho, todos los bienes están en muy buen estado”, afirmó. Entre ellos hay terrenos, viviendas y vehículos que no estaban siendo utilizados de forma eficiente.





Finalmente, aclaró que los bienes incluidos en esta primera subasta corresponden a causas con sentencia firme, por lo que no podrán ser reclamados posteriormente. “No hay posibilidad porque ya están con sentencia firme estas causas”, aseguró.

El Gobierno de Chubut realizará la primera subasta de bienes provenientes de causas judiciales. Parte de lo recaudado será destinado a la reconstrucción de viviendas afectadas por el desplazamiento del cerro en Comodoro Rivadavia en el mes de enero.El objetivo es maximizar la recaudación mediante la participación masiva. “Cuanto más personas puedan participar, más chances tenemos de obtener más dinero por esos bienes”, señaló Parodi. Los interesados podrán acceder a imágenes y documentación de los bienes antes de ofertar.