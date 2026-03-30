Prácticas para evaluar la capacidad operativa.SPLIF El Bolsón



El SPLIF El Bolsón realizó una práctica de linea de defensa con herramientas manuales, destinada principalmente al personal incorporado en esta temporada, con apoyo de los jefes de cuadrilla y el área técnica. Se trabajó en la zona Los Repollos, entrada a la planta municipal de RSU sobre una línea que además está pensada en una serie de acciones preventivas a realizar durante la temporada invernal. El SPLIF El Bolsón realizó una práctica de linea de defensa con herramientas manuales, destinada principalmente al personal incorporado en esta temporada, con apoyo de los jefes de cuadrilla y el área técnica. Se trabajó en la zona Los Repollos, entrada a la planta municipal de RSU sobre una línea que además está pensada en una serie de acciones preventivas a realizar durante la temporada invernal.





En total se implementaron 190 metros lineales de faja de despeje de tres metros de ancho en una línea de 570 metros cuadrados con barrida hasta suelo mineral. Para ello se realizó corte y extracción de combustibles vegetales en un trabajo que incluyó el despeje de pastizal para evitar la continuidad horizontal y vertical del sector trabajado. Se inició a su vez una faja de despeje liviano sobre camino forestal en una distancia de 60 metros lineales.





Como complemento de entrenamiento en seguridad se establecieron dos áreas de emergencia realizadas de forma dinámica por el término de 4 minutos cada una. Los despejes fueron sólo de material forestal y arbustal sin llegar a suelo mineral, con despeje de material hacia afuera del área de emergencia. Las medidas de estas intervenciones fueron de 16 metros por 10 metros y de 12 metros por 10 metros.





De esta forma el personal entrena al tiempo que se prepara para los trabajos que se realizarán durante el invierno en la jurisdicción.