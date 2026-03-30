El Bolsón: Minería avanzó con productores y reforzó controles

La segunda jornada cerró el pasado viernes y estuvo focalizada en transporte de minerales, uso y control de guías mineras, documentación exigible, criterios de verificación en ruta y articulación interinstitucional.





Al hacer un balance de las actividades realizadas en la localidad, el Director de Desarrollo Minero de la Región Sur, Gonzalo Adaime, destacó: “Un balance muy positivo, una participación muy alta de productores mineros de acá del Bolsón, una participación que realmente demuestra la importancia y la presencia de la Secretaría de Minería en la localidad”.





Adaime remarcó además que estas instancias permiten dar respuestas concretas a las inquietudes del sector. “Estamos muy contentos con ello porque teníamos muchas demandas y muchas consultas de parte de la población y de los mismos productores y la participación nos permite poder aclarar estas situaciones y dar los consejos y el asesoramiento necesario que los productores necesitan para poder llevar adelante en condiciones su actividad”, señaló.

Regularización de la actividad

Durante las jornadas, la Secretaría avanzó en uno de los objetivos centrales que viene impulsando en la región: ordenar y regularizar la actividad minera, especialmente en el segmento vinculado a áridos y minerales de tercera categoría.





En ese sentido, Adaime explicó que “la Secretaría de Minería viene haciendo hace ya un tiempo un trabajo muy arduo en cuanto a la regularización de la actividad minera” y recordó que la minería en la región abarca una amplia variedad de materiales. “La actividad minera no es solo extracción de minerales de primera categoría, sino también lo que es áridos, ya sea arena o ripio, como tenemos nosotros en la región sur también lo que es diatomita, piedra laja en El Bolsón; o sea, son muchos materiales y todo necesita su regularización”, indicó.





Fiscalización del transporte mineral

La segunda jornada puso especial atención en el trabajo de control sobre el transporte de minerales, una herramienta clave para fortalecer la trazabilidad, garantizar condiciones equitativas para los productores y reforzar la presencia del Estado en el territorio.





Adaime explicó que “los policías mineros no solo realizan los controles en los proyectos, digamos en los yacimientos o ya sea en las canteras, sino que también realizan controles en ruta”, tareas que se llevan adelante de manera articulada con otros organismos.





“Lo hacen en conjunto con seguridad vial de provincia, con seguridad vial de nación, en algunos casos con Gendarmería; todo eso es la charla que tuvimos hoy y que vamos a reforzar en todas las localidades para poder llevar adelante estos controles”, sostuvo.





El Funcionario remarcó además que estos operativos también apuntan a ordenar el movimiento de materiales que ingresan desde otras jurisdicciones. En el caso de El Bolsón, indicó que el control alcanza también a “lo que ingresa desde Chubut, que también sabemos que ingresa material y con su respaldo legal como corresponde, para que, entre otras cosas, la competencia sea pareja entre los que están regulados y los que no están regulados”.





La agenda continúa en la Zona Andina

Como parte de esta línea de trabajo territorial, la Secretaría de Minería continuará esta semana con encuentros similares junto a productores mineros en San Carlos de Bariloche, donde se avanzará en información, asesoramiento y regularización de la actividad.





Además, habrá una nueva instancia específica de trabajo en fiscalización con las autoridades de control, con el objetivo de seguir unificando criterios, fortalecer la articulación institucional y profundizar una estrategia de control más ordenada, moderna y efectiva en toda la región.

La Secretaría de Minería de Río Negro cerró en El Bolsón dos jornadas de trabajo con productores mineros y organismos vinculados al control de la actividad, con eje en la regularización del sector, la fiscalización del transporte mineral y el asesoramiento sobre la normativa vigente.