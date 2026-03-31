Principio de incendio en un vehículo en El Bolsón: importantes daños en el motor

Un principio de incendio en un vehículo generó la intervención del cuerpo activo de bomberos voluntarios de El Bolsón durante la tarde del martes, en un hecho que no dejó personas heridas pero sí daños significativos en el rodado.





Según informó la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, el episodio ocurrió alrededor de las 19:20 hs. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el vehículo ya había sido asistido en una primera instancia por su propietario, quien logró controlar parcialmente la situación antes de la llegada del personal.





Los voluntarios trabajaron en el sitio para terminar de sofocar el foco ígneo y asegurar la zona, evitando que el fuego se reavivara o generara mayores complicaciones.





En cuanto a las causas del siniestro, Millaleo indicó que aún no se pudo determinar cómo se inició el incendio. Sin embargo, confirmó que los daños fueron importantes en la zona del motor, donde las pérdidas fueron totales.





El vehículo se encontraba en circulación al momento del incidente, lo que refuerza la incertidumbre sobre el origen del fuego. Además, se informó que el propietario del rodado es un ex bombero voluntario de la localidad.





Desde el cuartel destacaron la rápida intervención y recordaron la importancia de realizar controles periódicos en los vehículos para prevenir este tipo de situaciones.