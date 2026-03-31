El Bolsón lanza la segunda edición del Festival de la Trufa con propuestas gastronómicas y experiencias únicas



En el Centro de Información Turística del Acceso Sur de El Bolsón se presentó oficialmente la segunda edición del Festival de la Trufa, un evento que promete consolidarse como una de las propuestas más originales y atractivas de la Comarca Andina. El anuncio estuvo encabezado por el intendente Bruno Pogliano, junto a la presidenta de la Agencia de Turismo local y productores de la región, quienes destacaron el crecimiento de esta iniciativa que combina producción, gastronomía y turismo. En el Centro de Información Turística del Acceso Sur de El Bolsón se presentó oficialmente la segunda edición del Festival de la Trufa, un evento que promete consolidarse como una de las propuestas más originales y atractivas de la Comarca Andina. El anuncio estuvo encabezado por el intendente Bruno Pogliano, junto a la presidenta de la Agencia de Turismo local y productores de la región, quienes destacaron el crecimiento de esta iniciativa que combina producción, gastronomía y turismo.





Durante la presentación, el jefe comunal remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los emprendedores locales, verdaderos impulsores del proyecto. Recordó además los inicios de esta propuesta, allá por 2019, cuando comenzaron a gestarse las primeras ideas que hoy se transforman en una realidad consolidada. “Es un placer estar presentando una nueva edición del Festival de las Trufas, agradecidos a los emprendedores que son los hacedores de este proyecto tan importante”, expresó Pogliano.

El festival se desarrollará este fin de semana y mantendrá una dinámica similar a la edición anterior, realizada en invierno. La propuesta incluye un ingreso simbólico de 5.000 pesos y la posibilidad de acceder a distintas viandas elaboradas con trufa a un valor de 15.000 pesos, lo que busca acercar este producto de alta gama a un público más amplio.





Uno de los principales atractivos será la experiencia integral en torno a este hongo tan valorado en la gastronomía mundial. Se realizarán masterclass donde se explicará el proceso productivo, desde la inoculación de los árboles hasta la cosecha, además de su utilización en la cocina. “La trufa tarda alrededor de diez años en desarrollarse, requiere un trabajo muy específico del suelo y tiene un valor muy alto en el mercado”, explicaron los organizadores.





En ese sentido, se detalló que el precio de un kilo de trufa puede oscilar entre los 900 y 1.000 dólares, lo que da cuenta de su exclusividad y del potencial económico que representa para la región.





Los productores locales también destacaron el avance del emprendimiento, que ya cuenta con un restaurante y sala de degustación inaugurados el año pasado. El objetivo principal no es solo la comercialización del producto, sino ofrecer una experiencia completa al visitante, que incluye la búsqueda de trufas con perros entrenados, una de las características más distintivas de esta actividad.





De esta manera, el Festival de la Trufa no solo se posiciona como una propuesta gastronómica, sino también como una apuesta al desarrollo productivo y turístico de El Bolsón, generando nuevas oportunidades laborales y promoviendo el valor agregado de los recursos locales. La invitación queda abierta para vecinos y turistas que quieran descubrir uno de los productos más exclusivos del mundo en un entorno natural único.