Vigilia por Malvinas en El Bolsón: homenaje en el anfiteatro

Noticias Del Bolson marzo 31, 2026


En el marco de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, la comunidad de El Bolsón se reunirá el próximo 1 de abril por la noche para participar de la tradicional vigilia en homenaje a los veteranos y caídos.
Las actividades se desarrollarán en el Anfiteatro Héroes de Malvinas, con una propuesta que convoca a vecinos y turistas a compartir un espacio de memoria, reflexión y reconocimiento.

La jornada comenzará a las 21 horas con la apertura y el desarrollo de actividades culturales. A las 23.45 tendrá lugar la formación especial de la “guardia de honor” a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina.

A la medianoche se realizará el acto central, que incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Malvinas y el Toque de Diana. Posteriormente, se llevará adelante la colocación de una ofrenda floral y se compartirán palabras alusivas por parte de veteranos y autoridades presentes.

A las 00.10 se realizará la encendida de velas, en homenaje a los héroes de Malvinas, como gesto colectivo de memoria y respeto.

Las actividades cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Veteranos, y de la Municipalidad de El Bolsón, en un trabajo conjunto para mantener viva la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional.










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