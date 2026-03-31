Vigilia por Malvinas en El Bolsón: homenaje en el anfiteatro

Las actividades se desarrollarán en el Anfiteatro Héroes de Malvinas, con una propuesta que convoca a vecinos y turistas a compartir un espacio de memoria, reflexión y reconocimiento.





La jornada comenzará a las 21 horas con la apertura y el desarrollo de actividades culturales. A las 23.45 tendrá lugar la formación especial de la “guardia de honor” a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina.





A la medianoche se realizará el acto central, que incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Malvinas y el Toque de Diana. Posteriormente, se llevará adelante la colocación de una ofrenda floral y se compartirán palabras alusivas por parte de veteranos y autoridades presentes.





A las 00.10 se realizará la encendida de velas, en homenaje a los héroes de Malvinas, como gesto colectivo de memoria y respeto.





Las actividades cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Veteranos, y de la Municipalidad de El Bolsón, en un trabajo conjunto para mantener viva la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional.

En el marco de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, la comunidad de El Bolsón se reunirá el próximo 1 de abril por la noche para participar de la tradicional vigilia en homenaje a los veteranos y caídos.