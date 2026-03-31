César Berenstein y la salud que también se lleva en canciones por la Línea Sur





El doctor César Berenstein vuelve a destacarse no solo por su labor profesional en el ámbito de la salud, sino también por su compromiso humano y solidario con las comunidades más alejadas. Reconocido por atender a cientos de pacientes en la comarca, su tarea trasciende los consultorios y se extiende hacia territorios donde el acceso a la atención médica resulta más limitado. El doctor César Berenstein vuelve a destacarse no solo por su labor profesional en el ámbito de la salud, sino también por su compromiso humano y solidario con las comunidades más alejadas. Reconocido por atender a cientos de pacientes en la comarca, su tarea trasciende los consultorios y se extiende hacia territorios donde el acceso a la atención médica resulta más limitado.





Desde hace años, Berenstein impulsa una iniciativa particular que combina medicina y música. Junto a su banda, recorre distintas localidades de la Línea Sur con el objetivo de acercar no solo controles y acompañamiento sanitario, sino también momentos de alegría para los vecinos.

Esta propuesta, que mezcla vocación, arte y compromiso social, busca generar un vínculo más cercano con las comunidades, entendiendo la salud de manera integral. En cada recorrida, el médico y su grupo logran transformar la visita en un espacio de encuentro, donde la prevención y el bienestar emocional también ocupan un lugar central.

De esta manera, César Berenstein reafirma una forma distinta de ejercer la medicina, en la que la empatía, la presencia territorial y el contacto humano son tan importantes como cualquier diagnóstico.