La Golondrina mejoró el acceso a un predio utilizado por el transporte publico de Mallin Ahogado en la Tranquera de Chancay

Personal de la empresa de transporte La Golondrina llevó adelante este martes una intervención para mejorar el acceso al sector conocido como Tranquera de Chancay, un predio privado que es utilizado habitualmente como punto de giro para el transporte publico de la llinea de Mallin Ahogado.

El lugar presentaba un marcado deterioro debido a las condiciones del terreno, con un importante ojo de agua que complicaba la circulación tanto del colectivo como de los propietarios del predio. Ante esta situación, la empresa decidió actuar por iniciativa propia para recuperar la transitabilidad del acceso.





La tarea fue impulsada por el gerente de la firma, Jorge Pascual, quien coordinó el traslado de una camionada de material destinada al relleno y nivelación del sector. Posteriormente, el personal de la empresa trabajó de manera manual, utilizando picos y palas para distribuir el material y acondicionar el camino.

Gracias a esta intervención, el acceso quedó nuevamente en condiciones de ser utilizado, mejorando la seguridad y la circulación tanto para el transporte como para quienes residen o desarrollan actividades en el lugar.