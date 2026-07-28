Un punto SOS de ALTEC fue clave para el rescate de un poblador en la ruta

En medio del intenso temporal invernal que atraviesa la Región Sur, un poblador que sufrió un accidente vehicular entre El Caín y Maquinchao pudo pedir ayuda gracias al punto de conectividad S.O.S. ubicado en el cerro conocido como “Locutorio”, lo que permitió activar rápidamente el operativo de asistencia.

Luego del accidente, y pese a las difíciles condiciones climáticas, el hombre logró llegar caminando hasta el cerro “Locutorio”, donde funciona el punto de conexión S.O.S. Desde allí dio aviso a la Policía y a los Bomberos de Maquinchao, quienes coordinaron de inmediato su rescate. Afortunadamente, el poblador no presentaba lesiones de extrema gravedad. El hombre ya se encuentra bien y recibió la atención correspondiente.

Este servicio es provisto por ALTEC, la empresa de tecnología de Río Negro, en el marco de su trabajo conjunto con el Gobierno Provincial para llevar conectividad a comunidades y parajes de toda la provincia, utilizando diferentes tipos de tecnologías disponibles según cada territorio.

En el caso particular de este punto de emergencia, la conectividad funciona a través de un radioenlace punto a punto que originalmente llegaba hasta El Caín. Si bien esa localidad ahora cuenta con conexión satelital más estable, los puntos de conexión por radioenlace fueron mantenidos en funcionamiento especialmente para este tipo de situaciones de emergencia.

“Además de tener conectividad en El Caín, es muy importante mantener esos puntos de conexión que son clave para cualquier tipo de situación de emergencia que se pueda dar en las rutas alejadas de los centros de asistencia”, destacó la comisionada de fomento de El Caín, Marcela Nacleto

El equipo de Telecomunicaciones e Infraestructura de ALTEC trabaja permanentemente para garantizar que cada punto de conexión instalado cumpla su función, incluso en las condiciones climáticas más adversas.

Desde la entidad destacaron que la conectividad es mucho más que un servicio de comunicación: también constituye una herramienta clave para la seguridad y el desarrollo. En ese sentido, remarcaron que la empresa mantiene operativos estos puntos de conexión en zonas críticas porque, ante una emergencia, pueden ser determinantes para que la asistencia llegue a tiempo.