Despidieron a un empleado municipal que embistió a una inspectora de tránsito

El decreto N.º 1748, firmado por el intendente Javier Murer, puso fin a la relación laboral del agente, quien se desempeñaba en la Secretaría de Servicios Públicos. La medida se apoya en el Estatuto del Personal Municipal y en el propio contrato a plazo fijo del trabajador, que habilita la rescisión por razones de oportunidad, mérito y conveniencia vinculadas al interés público.





Además del despido, el empleado quedó inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos por un año, desde el 23 de julio de 2026 hasta la misma fecha de 2027, y su licencia de conducir fue declarada caduca.





El Ejecutivo sostiene que el agente incurrió en "conductas incompatibles con el desempeño de la función pública", y enumera una secuencia de hechos que van desde la evasión del control hasta la fuga, pasando por el embate físico contra una inspectora municipal que cumplía sus tareas de fiscalización.





Tal como informó Diario Andino, el gremio ATE mantuvo una postura contraria al despido durante las reuniones previas a la firma del decreto, y planteó una defensa del trabajador sancionado. Esa posición, según las fuentes consultadas, generó malestar dentro del Ejecutivo, que esperaba un acompañamiento sindical ante un hecho de semejante gravedad. ANB

El trabajador de la Secretaría de Servicios Públicos fue inhabilitado por un año para conducir luego de evadir un control, atropellar a una agente municipal y darse a la fuga.Un empleado municipal de Villa La Angostura fue despedido esta semana luego de que se comprobara que protagonizó un episodio de gravedad extrema al volante: se saltó un control de alcoholemia, atropelló a una inspectora que estaba en pleno operativo y escapó del lugar. El hecho, ocurrido en el marco de un procedimiento de tránsito, derivó en una sanción ejemplificadora por parte del Ejecutivo local.