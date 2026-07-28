Capacitación gratuita sobre uso seguro y mantenimiento de motosierras en El Bolsón

Los días 6 y 7 de agosto, de 9 a 16 horas, se llevará adelante en El Bolsón una capacitación gratuita destinada a operadores de motosierras, orientada a brindar herramientas para el uso seguro, el mantenimiento y la correcta operación de estos equipos.





La actividad se desarrollará en el SUM de la Delegación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, ubicado en Perito Moreno 3570, primer piso, y permitirá a los participantes adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de manejo, mantenimiento preventivo y procedimientos de seguridad para reducir riesgos durante el trabajo con motosierras.





La capacitación está dirigida específicamente a operadores de motosierra, quienes deberán cumplir con un requisito indispensable para participar: contar con una motosierra propia, ya que las prácticas se realizarán con el equipo de cada asistente.





La propuesta es gratuita, aunque cuenta con cupos limitados, por lo que los interesados deberán realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado: forms.gle/m4SdXcPgNWcckfp86.





Para consultas, los organizadores informaron que se encuentra disponible el teléfono 2944-118891.





La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Servicio Forestal Andino, el INTA Campo Forestal General San Martín y la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial, con el objetivo de fortalecer la capacitación de quienes trabajan diariamente con motosierras y promover prácticas laborales más seguras y eficientes.