Río Negro registró más de 3200 nacimientos en el primer semestre del año

Las localidades con mayor cantidad de nacimientos registrados fueron General Roca (736), San Carlos de Bariloche (601), Cipolletti (590) y Viedma (334). Les siguieron Villa Regina (209), Choele Choel (181), El Bolsón (118) , San Antonio Oeste (116), Catriel (89), Cinco Saltos (82), Río Colorado (58) e Ingeniero Jacobacci (55).





“Desde el Registro Civil nos ocupamos de generar las estadísticas en cuanto a nacimientos, casamientos, defunciones, y todo lo que tenga que ver con la vida de las personas, en cada una de las ciudades de la provincia. Llevar un registro fidedigno permite construir políticas públicas más adecuadas a cada realidad y a cada región”, puntualizó el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.





Del total de nacimientos, 2.186 (67%) correspondieron a partos atendidos en hospitales públicos de la provincia, mientras que 1.062 (33%) se produjeron en clínicas y maternidades privadas, lo que refleja el rol central que cumple el sistema público de salud en la atención de los nacimientos en Río Negro.





El Ministro indicó además que “al momento de la inscripción, el Registro Civil entrega a las familias el acta de nacimiento y la Libreta de Salud, Niñez y Adolescencia, provista por el Ministerio de Salud. Este documento es una herramienta fundamental para el seguimiento del crecimiento y controles sanitarios durante los primeros años de vida”.





Los recién nacidos deben tramitar su primer Documento Nacional de Identidad (DNI Cero Años) al momento de la inscripción del nacimiento o a la mayor brevedad posible. El trámite es gratuito y garantiza el derecho a la identidad desde el nacimiento.

Durante los primeros seis meses de 2026 se inscribieron 3.248 nacimientos en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro, una cifra que se mantiene estable respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 3.246 nacimientos.