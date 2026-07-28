El Municipio de El Bolsón abre una convocatoria para nuevos prestadores del transporte urbano tras la suspensión de recorridos



El Municipio de El Bolsón anunció la apertura de una convocatoria pública y abierta para incorporar nuevos prestadores del servicio de transporte urbano de pasajeros, luego de que la empresa Transporte Las Golondrinas comunicara la suspensión de algunos recorridos en distintos barrios de la localidad. El Municipio de El Bolsón anunció la apertura de una convocatoria pública y abierta para incorporar nuevos prestadores del servicio de transporte urbano de pasajeros, luego de que la empresa Transporte Las Golondrinas comunicara la suspensión de algunos recorridos en distintos barrios de la localidad.





El anuncio fue realizado por el coordinador de Gabinete, Nicolás Ditschenky, quien explicó que la decisión fue adoptada por el intendente Bruno Pogliano como respuesta inmediata a la situación generada tras la presentación formal realizada por la empresa concesionaria del servicio.





Según detalló el funcionario, el jefe comunal firmó una resolución que será presentada este martes en el Concejo Deliberante y que establece un plazo de 15 días corridos para llevar adelante una convocatoria pública destinada a empresas y prestadores interesados en brindar el servicio de transporte de pasajeros dentro del ejido de El Bolsón.





Ditschenky señaló que esta medida busca abrir nuevamente la posibilidad de que otros operadores puedan participar, luego de un período en el que se fueron registrando diferentes inconvenientes vinculados a la prestación del servicio. La decisión se aceleró a partir de la determinación de Transporte Las Golondrinas de interrumpir recorridos hacia algunos sectores de la ciudad, una situación que generó preocupación entre los usuarios que dependen diariamente del transporte público.





El funcionario explicó que la convocatoria estará dirigida a distintos prestadores locales que puedan ofrecer recorridos "punto a punto", permitiendo una mayor flexibilidad en la prestación del servicio. En ese sentido, aclaró que no estará limitada únicamente a empresas de colectivos tradicionales, sino que también podrán presentarse operadores que cuenten con minibuses, trafic u otras unidades habilitadas para el transporte de pasajeros.





La intención del Ejecutivo municipal es que el Concejo Deliberante acompañe la iniciativa y garantice una convocatoria amplia, abierta y transparente, para que todos los prestadores que reúnan las condiciones necesarias tengan la posibilidad de participar y ofrecer alternativas que permitan sostener la conectividad entre los distintos barrios de El Bolsón.





La medida se enmarca en un contexto de emergencia generado por la reducción del servicio de transporte urbano y busca asegurar que los vecinos continúen contando con un sistema de movilidad que responda a las necesidades de la comunidad. Durante los próximos quince días se espera que las empresas interesadas evalúen la posibilidad de presentar sus propuestas para cubrir los recorridos afectados y fortalecer el servicio de transporte público en la localidad.