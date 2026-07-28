28 de julio en Chubut: por qué se celebra el desembarco de los colonos galeses

El 28 de julio no es un feriado más en el calendario chubutense. En esa fecha se conmemora el desembarco de los primeros colonos galeses en las costas de Puerto Madryn, ocurrido en 1865 a bordo del velero Mimosa, un acontecimiento que dio origen a una de las comunidades más emblemáticas de la Patagonia y dejó una huella que aún hoy se refleja en la cultura, el idioma, la arquitectura y la gastronomía de la provincia.





A 161 años de aquella travesía, la fecha continúa siendo uno de los principales símbolos de la identidad de Chubut y convoca cada año a actos oficiales, ceremonias, encuentros culturales y actividades abiertas a la comunidad.





Para Daniel Hughes, referente de la comunidad galesa, «el 28 de julio es una fecha muy emblemática porque recuerda la llegada de los colonos galeses, un hecho que marcó el nacimiento de una parte fundamental de la identidad de nuestra provincia». Y remarca que hoy «ya no es una celebración exclusiva de la colectividad, sino una fecha que forma parte del patrimonio cultural de todos los chubutenses».





El viaje que dio origen a una nueva comunidad

El 28 de julio de 1865, 153 hombres, mujeres y niños llegaron a las costas del Golfo Nuevo después de más de dos meses de navegación desde Gales. Buscaban un lugar donde pudieran preservar su idioma, sus costumbres y su religión, lejos de las presiones que atravesaban en su tierra natal.





Tras desembarcar en Puerto Madryn, emprendieron un difícil recorrido hacia el valle inferior del río Chubut, donde comenzaron a levantar los primeros asentamientos que con el tiempo darían origen a localidades como Rawson, Gaiman, Trelew, Dolavon, Trevelin y 28 de Julio.

¿Por qué se conmemora el 28 de julio? La fecha recuerda el momento exacto en que el Mimosa llegó a las costas patagónicas, pero también representa el inicio de un proceso que transformó para siempre la historia de Chubut.

Con el paso de las décadas, los descendientes de aquellos pioneros impulsaron el desarrollo agrícola del valle, construyeron escuelas y capillas, promovieron la educación, introdujeron instituciones democráticas y dejaron un legado que hoy forma parte del patrimonio cultural de toda la provincia.

Hughes sostiene que la conmemoración trasciende el hecho histórico del desembarco. «Cada 28 de julio no solamente recordamos la llegada del Mimosa. Celebramos una historia que sigue construyéndose todos los días y que continúa presente en la cultura de la provincia», afirma.

De una celebración en Trelew a una fiesta de toda la provincia El referente de la comunidad galesa Daniel Hughes recordó que los actos oficiales comenzaron a tener mayor relevancia a partir de 1965, durante el centenario del desembarco del Mimosa. En ese momento, la Asociación San David asumió la organización de las celebraciones y, años después, decidió que dejaran de realizarse únicamente en Trelew para convertirse en actos itinerantes por toda la provincia.

«Decidimos que los actos fueran itinerantes para que cada localidad con presencia o historia galesa pudiera ser anfitriona y mostrar su propio legado. Hoy participan Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon, Esquel, Trevelin, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y muchas otras localidades», explicó

Mucho más que una historia del pasado La herencia galesa continúa viva. Las tradicionales casas de té, las capillas históricas, los coros, el idioma galés, los eisteddfod, las escuelas bilingües y la reconocida torta galesa forman parte de una identidad que sigue transmitiéndose entre generaciones.



Hughes considera que esa continuidad también se refleja en las nuevas generaciones. «Lejos de perderse, hoy vemos una enorme participación de los jóvenes. Los eisteddfod reúnen a miles de chicos y cada vez hay más personas interesadas en aprender el idioma galés y conocer esta historia»





Cada 28 de julio, Chubut recuerda la llegada de los primeros colonos galeses a bordo del velero Mimosa. La fecha conmemora el nacimiento de una de las identidades culturales más fuertes de la Patagonia y una historia que sigue viva en las tradiciones, el idioma y la gastronomía.